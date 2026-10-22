टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया खुलासा, मुंबई के पास आरोपियों ने की थी शूटिंग की प्रैक्टिस

जांच में यह भी सामने आया है कि अंधेरी के होटल के कमरे में हथियार की जांच करते समय गोली चल गई थी। सूत्रों के अनुसार, गोली बिस्तर पर लगी। हालांकि, इस घटना से होटल के स्टाफ या कमरे के बाहर मौजूद किसी व्यक्ति को कोई शक नहीं हुआ। पुलिस मुंबई के पास उस जगह की जांच कर रही है जहां कथित तौर पर फायरिंग की प्रैक्टिस की गई थी। साथ ही, घटना से पहले की गई तैयारियों की भी पड़ताल की जा रही है।