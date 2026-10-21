टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, हथियारों की सप्लाई करने वाले चार गिरफ्तार, ट्रेन से मुंबई पहुंचाई खेप

Tiger Shroff firing case Update : नई दिल्ली। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राधा, बबीता, सुमित और कुनाल के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अमृतसर से हथियार लाकर मुंबई में एक नाबालिग तक पहुंचाने में शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क को अनिल पंडित के निर्देशों पर संचालित किया जा रहा था।