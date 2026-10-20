Tiger Shroff Firing Case : टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में इस्तेमाल बाइक को लेकर खुलासा, तीसरे मालिक ने बताई पूरी कहानी

मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना की जांच में मुंबई पुलिस को इस्तेमाल की गई बाइक के मालिकों का पता लगा लिया है। इस बीच, बाइक के तीसरे मालिक रज्जब अली शेख ने खुलासा किया है कि उन्होंने यह मोटरसाइकिल 25 से 26 हजार रुपए में बेच दी थी। उनका कहना है कि बाइक बेचते समय उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर इसका इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में हो सकता है। रज्जब अली शेख ने बताया कि बाइक को बेचने के लिए घर के बाहर रखा गया था। मेरे भतीजे ने इसे बेचने का फैसला किया था। इसके बाद परिचितों के जरिए एक व्यक्ति ने बाइक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। आपसी जान-पहचान के कारण सौदा तय हुआ और मोटरसाइकिल बेच दी गई।