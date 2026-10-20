टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: रेहान का बचपन का दोस्त हिरासत में, मां बोलीं- मेरा बेटा निर्दोष, रिहाई में मदद करें

उधर, बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को कोटा से कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई ले जाया गया। स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने और जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई पुलिस का काफिला कोटा से रवाना हुआ। आरोपियों को अलग-अलग वाहनों में रखा गया, जबकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की गई।