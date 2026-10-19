टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले खरीदी बाइक, पुलिस से बचने के लिए बदली ट्रेन

स्टेशन पहुंचते ही जयपुर-पुणे एक्सप्रेस ट्रेन (12939) का इंतजार होने लगा। एसपी के निर्देश पर जनरल डिब्बों में सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी चढ़े और पूरी ट्रेन के हर गेट पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। इसके अलावा स्टेशन के हर गेट पर भी पुलिस आरोपियों को दबोचने के लिए मुस्तैद नजर आई। इधर स्टेशन पर इतनी पुलिस को देखकर यात्री भी हैरान रह गए। कुछ ही क्षणों में पुलिसकर्मियों ने ट्रेन के आगे की ओर लगे जनरल डिब्बे की ऊपर की सीट पर सो रहे तीनों संदिग्धों को डिटेन कर लिया। तीनों को मुंह छुपा कर स्टेशन से बाहर ले जाया गया। तकनीकी आधार पर पु​ष्टि करने के बाद पुलिस ने तीनों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची।