सरिस्का में JCB के शोर से दहशत: शावकों संग ठिकाना बदल रही बाघिन ST-2302, उठे सवाल

अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन अंधेरी में वनस्पति हटाने के लिए कई दिनों से चल रही जेसीबी अब वन्यजीव प्रेमियों के निशाने पर है। उनका दावा है कि जेसीबी की तेज आवाज और डीजल के धुएं से बाघिन एसटी-2302 और उसके दो शावकों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। बाघिन के दिन में कई बार ठिकाना बदलने की बात भी सामने आई है। वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि रविवार को जेसीबी बाघिन के काफी नजदीक पहुंच गई थी, जिससे उसे वहां से हटना पड़ा। हालांकि, सरिस्का प्रशासन ने जेसीबी के बाघिन के नजदीक जाने की बात से इनकार किया है।