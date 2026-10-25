Alwar : 6 वोट से वार्ड पंच का चुनाव हारी रामदेई सैनी, रिकाउंटिंग में पलटा परिणाम, 44 मतों से जीती, खुशी से झूमे ग्रामीण

Alwar : खेरली (अलवर). गारू ग्राम पंचायत में शनिवार को पंच-सरपंच चुनाव के बाद वार्ड संख्या 13 के वार्ड पंच पद की मतगणना को लेकर हंगामा हो गया। मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए प्रत्याशियों और ग्रामीणों ने पुनर्मतगणना की मांग को लेकर सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने दोबारा मतगणना कराई, जिसमें छह मतों से हारी रामदेई सैनी पत्नी मेघश्याम सैनी ने 44 मतों से जीत दर्ज की। परिणाम बदलने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया।