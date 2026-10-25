कौन हैं किरण गोदारा? 26 साल की युवती बनी गांव की सरपंच, क्षेत्र में जश्न का माहौल

रामनगर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 24 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ। चुनाव में किरण गोदारा को 903 वोट मिले, जबकि सुमित्रा को 806 मत हासिल हुए। इस तरह किरण ने 97 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 1,910 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1,748 ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत 91.5 रहा। कुल 1,715 मत वैध पाए गए, जबकि 33 मत अस्वीकृत हुए। सरपंच पद अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित था। चुनाव में दो महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। मतगणना के बाद किरण की जीत की घोषणा हुई तो उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया।