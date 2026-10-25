Rajasthan Sarpanch Election: सोशल मीडिया पर ‘मिलियन’ फ़ॉलोअर्स- सरपंच चुनाव में सिर्फ 33 वोट, इन्फ्लुएंसर ओमप्रकाश बिश्नोई की करारी हार

"जय श्री कृष्णा मित्रों, कल रात्रि अलग-अलग गांवों में से अलग-अलग सरपंच उम्मीदवारों का चयन हुआ। मेरे जन्म स्थान इंदों की ढाणी द्वितीय ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि 'दीपक के तले अंधेरा होता है'। जो व्यक्ति मंदिर के जितना नजदीक होता है, उतना ही दूर होता है। मेरे गांव के करीबन 1600 लोगों में से मेरे घर वाले 33 लोगों ने मुझे पसंद किया। मैं मेरे गांव से सरपंच उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ, मेरा कार्यालय पूरा नशा मुक्त रहा, मेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है। साथ तो सब देते हैं, मन से साथ देने वाले की पहचान यहां होती है। भगवान द्वारिकाधीश आपकी मनोकामना पूरी करें।"