Indian Railway News: राजस्थान में रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, नवंबर-दिसंबर में 27 ट्रेनें रहेंगी रद्द और डायवर्ट

Rajasthan : फाइल फोटो पत्रिका
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत यात्रा करने वाले पश्चिमी राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक काम की खबर है। लूनी-समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर चल रहे रेलवे ट्रैक दोहरीकरण के कार्य, आवश्यक फिटिंग और अंतिम कमीशनिंग के चलते नवंबर और दिसंबर 2026 के महीनों में रेल यातायात काफी हद तक प्रभावित रहने वाला है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस नॉन-इंटरलॉकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के कारण जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली कुल 27 प्रमुख ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है।
जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, इस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित फेरों के लिए पूरी तरह रद्द रहेंगी, कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा, जबकि लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और सिरोही क्षेत्र के यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे द्वारा जारी संशोधित टाइमटेबल को ध्यान में रखने की सलाह दी गई है।
रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पटरियों के दोहरीकरण कार्य को सुरक्षित और त्वरित गति से पूरा करने के लिए विभिन्न तिथियों पर कई ट्रेनों का संचालन पूरी तरह और आंशिक रूप से बंद रखा जाएगा-
रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूरी तरह से रद्द रहने वाली ट्रेनों की सूची नीचे दी गई है:
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|रद्द रहने की अवधि / तिथि
|फेरे (Trips)
|14895 / 14896
|भगत की कोठी - बाड़मेर एक्सप्रेस
|18 से 20 दिसंबर 2026
|3 फेरों के लिए पूरी तरह रद्द
|74841 / 74842
|भगत की कोठी - भीलड़ी पैसेंजर
|19 और 20 दिसंबर 2026
|2 फेरों के लिए रद्द
|19403 / 19404
|भुज - दिल्ली एक्सप्रेस
|भुज से: 17 से 20 दिसंबर
दिल्ली से: 18 से 21 दिसंबर
|3-3 फेरों के लिए रद्द
|19407 / 19408
|साबरमती - लालगढ़ एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|22483 / 22484
|भगत की कोठी - गांधीधाम सुपरफास्ट
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|74839 / 74840
|भगत की कोठी - बाड़मेर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|14893 / 14894
|भगत की कोठी - पालनपुर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|19407 / 19408
|साबरमती - लालगढ़ एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|22483 / 22484
|भगत की कोठी - गांधीधाम सुपरफास्ट
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|74839 / 74840
|भगत की कोठी - बाड़मेर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
|14893 / 14894
|भगत की कोठी - पालनपुर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों पर
|पूरी तरह रद्द
14896 बाड़मेर-भगत की कोठी एक्सप्रेस और 14893 भगत की कोठी-पालनपुर एक्सप्रेस 23 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक कुल 25-25 फेरों के लिए आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। इनमें पहली ट्रेन समदड़ी से भगत की कोठी के बीच और दूसरी ट्रेन समदड़ी से पालनपुर के बीच संचालित नहीं होगी।
ट्रैक पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने कई महत्वपूर्ण रूट की ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है ताकि यात्रियों का आवागमन बना रहे.. रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मार्ग परिवर्तित कर चलाए जाने वाली ट्रेनों की सूची नीचे दी गई है:
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|डायवर्टेड रूट से चलने की अवधि
|फेरे / स्थिति
|20485 / 20486
|जैसलमेर - साबरमती सुपरफास्ट
|23 नवंबर से 20 दिसंबर 2026
|28 फेरे
|14807 / 14808
|जोधपुर - दादर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
|19272
|हरिद्वार - भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
|20484
|दादर - भगत की कोठी सुपरफास्ट
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
|20625
|चेन्नई सेंट्रल - भगत की कोठी सुपरफास्ट
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
|20489
|श्रीगंगानगर - दादर सुपरफास्ट
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
|20626
|भगत की कोठी - चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस
|निर्धारित ब्लॉक तिथियों के दौरान
|बदले मार्ग से संचालित
दोहरीकरण कार्य के कारण केवल ट्रेनों के रद्द या मार्ग परिवर्तन ही नहीं, बल्कि कुछ गाड़ियों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है और कुछ को रास्ते में रोककर चलाया जाएगा:
14887 ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस: 22 नवंबर 2026 को जोधपुर और लूनी रेलवे स्टेशनों के बीच लगभग 45 मिनट के लिए नियंत्रित (रिगुलेट) करके चलाई जाएगी।
74839 भगत की कोठी-बाड़मेर एक्सप्रेस: 23 नवंबर 2026 को अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 1 घंटे 30 मिनट (डेढ़ घंटे) की देरी से रवाना होगी।
जोधपुर रेल मंडल के अधिकारियों का कहना है कि लूनी-समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड का दोहरीकरण कार्य पूरा हो जाने के बाद पश्चिमी राजस्थान में रेल गाड़ियों की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी और नए रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाना आसान हो जाएगा।
हालांकि, निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को होने वाली अस्थायी असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है। रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पर जाने से पहले रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप के माध्यम से अपनी ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति और री-शेड्यूल की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
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