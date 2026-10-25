Indian Railway News: राजस्थान में रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, नवंबर-दिसंबर में 27 ट्रेनें रहेंगी रद्द और डायवर्ट

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के अंतर्गत यात्रा करने वाले पश्चिमी राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए एक काम की खबर है। लूनी-समदड़ी-भीलड़ी रेलखंड पर चल रहे रेलवे ट्रैक दोहरीकरण के कार्य, आवश्यक फिटिंग और अंतिम कमीशनिंग के चलते नवंबर और दिसंबर 2026 के महीनों में रेल यातायात काफी हद तक प्रभावित रहने वाला है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस नॉन-इंटरलॉकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के कारण जोधपुर मंडल से संचालित होने वाली कुल 27 प्रमुख ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है।