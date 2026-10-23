उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की मिली है पैरोल

आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य संबंधी आधार पर 20 दिन की पैरोल मंजूर की थी। हालांकि, पैरोल आदेश लागू नहीं होने पर उन्होंने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आसाराम की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि तीन अगस्त 2026 को मंजूर पैरोल के आदेश की पालना नहीं की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने गुजरात में दूसरे मामले में मिली सजा और वहां पैरोल याचिका खारिज होने का तर्क रखा था। 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस दलील को आदेश की पालना रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना। कोर्ट ने सरकार को आसाराम को पैरोल पर रिहा कर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।