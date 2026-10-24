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Jodhpur Mandi News : सोना में आई गिरावट, चांदी में तेजी, लेकिन कृषि जिंस सामान्य, जानें भाव

Jodhpur Mandi News : जोधपुर की अनाज मंडियों में शनिवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना में मामूली गिरावट व चांदी के भावों में तेजी रही।
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जोधपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 24 Oct 2026, 6:26 PM IST

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Jodhpur Mandi News : फाइल फोटो पत्रिका।

Jodhpur Mandi News : जोधपुर. जोधपुर की अनाज मंडियों में शनिवार को अधिकांश कृषि जिंसों के भावों में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना में मामूली गिरावट व चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति 10 ग्राम 300 रुपए गिरावट व चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 1000 रुपए तेजी दर्ज की गई।

अनाज भाव : ग्वारगम 15900-15925, ग्वार डिलीवरी 7500-7800, ग्वार लोकल 7200-7500, मूंग 8300-9000, मोठ 8000-8500, चना 6800-6850, सरसों 8500-10000, रायड़ा 8700-9000, काला तिल 12000-15000, तारामीरा 7500-7550, मतीराबीज 19000-23000, गेहूं 3000- 4000, ज्वार 3000-3100, बाजरा 2500-2800, जौ 3400-3450 व मक्की 2800-2850 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 8700-9200, मूंग मोगर 10700-11200, मूंग दाल 9800-11300, उड़द दाल 11800-12300, उड़द मोगर 12200-13000, काबली चना 9500-12500, मोठ मोगर 12800-13400, अरहर दाल 12700-15100, मसूर मल्का 7300-7400, काला मसूर 7200-7300, मौसमी चना 8300-8500, काला चना 8300 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 18000-20000, धनिया दाल 17500-19000, हल्दी निजामाबाद 24000-24500, हल्दी सांगली 23500-24500, मैथी 8000-8600, सिंघाड़ा 30000-34000, सौंफ 16000-35000, खोपरा 18500-20000 व गोटा 40000-45000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 5600-6000 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 5400-6000 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 690, शक्ति 700, डेयरी बेस्ट 662, पालीवाल 625, शुभम 630, क्षीर 720, पारस 690 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2850, पोस्टलाइन 2700, सोना 2720, सिटीजन मूंगफली 2950, डायमंड 3060, फॉर्चून 2570, महाकोश 2520, श्रीजी 2470, विभोर 2480, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2950, इंजन मूंगफली फिल्टर 3400, वीर बालक सरसों 3150, सोया लोकल 2370, फोरविन सोयाबीन तेल 2460, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2725 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2725, पॉम ऑयल 2370 व कॉटन सीड ऑयल 2600-2650 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 23000-25700, ईसबगोल 13000-17625, सौंफ 12690-14625, धनिया 13000-15600, मैथी 6000-6800, पीली सरसों 7700-9305, रायड़ा 7500-8155, मूंग 7800-8400, मोठ 7500-8030 व ग्वार 7000-7450 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,45,100 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,44,100 रुपए प्रति दस ग्राम।

चांदी हाथी छाप 2,01,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 1,97,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 5.15 बजे)।

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, 24 अक्टूबर को राजस्थान के इन 4 संभाग में बारिश की संभावना

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24 Oct 2026, 6:26 PM IST

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