Rajasthan Panchayat Election 2026 : राजस्थान के पंच-सरपंच चुनाव में बंपर वोटिंग, 83.05% मतदान के साथ बन गया नया रिकॉर्ड

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के तहत हो रहे आम चुनाव 2026 के पहले चरण में ग्रामीण मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेते हुए मतदान का नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंच और सरपंच पद के मतदान के अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 104 पंचायत समिति क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 3,255 ग्राम पंचायतों में कुल 83.05 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 10 में से 8 से भी अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है।