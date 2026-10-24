महाराष्ट्र के छात्र का जयपुर में अपहरण, पिता से 7 लाख की मांगी फिरौती, हरियाणा से दो शातिर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, नवीन ने यूएसडीटी खरीदने के लिए सात लाख रुपए दिए थे। छात्र ने यह रकम अपने एक परिचित को ट्रांसफर करने के लिए आगे बढ़ाई, लेकिन किसी कारण से लेन-देन पूरा नहीं हो पाया। रकम अटकने के बाद नवीन ने पैसे वापस मांगे। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। रकम नहीं मिलने से नाराज आरोपियों ने छात्र को फ्लैट के कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। वह कई दिनों तक उनके कब्जे में रहा। इसके बाद 15 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे आरोपी उसे जबरन एसयूवी में बैठाकर हरियाणा के भिवानी जिले के ईसरवाल गांव ले गए। वहां एक मकान की पहली मंजिल पर उसे फिर से बंधक बनाकर रखा गया और प्रताड़ित किया गया।