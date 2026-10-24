Rajasthan : गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के पिता हथियार सप्लाई मामले में गिरफ्तार, स्पेशल टीम खंगाल रही नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर को रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार, बॉर्डर डीएसटी प्रभारी लालबहादुर और कांस्टेबल गोपीराम की टीम ने रावला मंडी के वार्ड नंबर 11 स्थित एक मकान में दबिश दी थी। तलाशी के दौरान विष्णु कुमार उर्फ निंजा, दिलप्रीत सिंह उर्फ डीके और सुधीर कुमार उर्फ धीरू के कब्जे से दो अवैध पिस्टल और 43 कारतूस बरामद किए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने हथियार दलीप कुमार से लाना बताया। इसके बाद जांच में उसका नाम सामने आने पर उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया। प्रकरण की जांच रावला थाने के द्वितीय थाना प्रभारी गिरधारी सिंह कर रहे हैं।