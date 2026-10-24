24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Atar Singh Bhadana News : मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुकेश फौजी से पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, खेला था उसने बड़ा खेल

Atar Singh Bhadana News : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुकेश फौजी ने खुलासा किया कि उसने वारदात से पहले गांव में ग्रामीणों के फायरिंग में घायल होने की अफवाह फैलाई थी। जानें उसके बाद क्या हुआ।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Updated: 24 Oct 2026, 9:30 PM IST

atar singh bhadana case police interrogation mukesh fauji big revealed

Bharatpur Crime : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना। फाइल फोटो पत्रिका

Atar Singh Bhadana News : भरतपुर। पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुकेश फौजी ने खुलासा किया कि उसने वारदात से पहले गांव में ग्रामीणों के फायरिंग में घायल होने की अफवाह फैलाई थी। पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर की शाम उसने अपने साथियों को भैरव मंदिर की पहाड़ी पर भेजा था। साथियों ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के माइंस पर होने की सूचना दी। इसके बाद मुकेश ने गांव में अफवाह फैलाई कि पूर्व विधायक की ओर से की गई फायरिंग में चार-पांच ग्रामीण घायल हो गए हैं।

इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में माइंस पर पहुंचकर हमला कर दिया। हमले में घायल भड़ाना की जयपुर ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मुकेश से पूछताछ में और खुलासे हो सकते हैं।

पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना का बयान दर्ज

पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में अनुसंधान अधिकारी ने गुरुवार 22 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना के बयान दर्ज किए। बोलने में असमर्थता के चलते उनके बयान लिखित में लिए गए। परिजन ने पुलिस को डीवीआर भी सौंपी है। कमलेश भड़ाना ने बयानों में एफआइआर में दर्ज घटनाक्रम को ही दोहराया। परिजन के अनुसार, वारदात के दौरान हमलावर बेरहमी से मारपीट कर रहे थे। पति पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को बचाने पहुंचीं कमलेश को भी धक्का मारा गया और मारपीट की गई।

दो इनामी आरोपी गिरफ्तार, अब तक 19 पकड़े

पुलिस ने शनिवार को दो और आरोपियों राधाकिशन उर्फ पप्पी (35 वर्ष) और हेमसिंह (34 वर्ष) को गिरफ्तार किया। दोनों भरतपुर निवासी हैं और उन पर पांच-पांच हजार रुपए का इनाम घोषित था। मामले में अब तक कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।

थानाधिकारी-कांस्टेबल सस्पेंड, दो आरपीएस एपीओ

वैर के भौंडा गांव में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड के मामले में वैर थाने के थानाधिकारी और टीआइ कांस्टेबल को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि दो आरपीएस अधिकारियों को एपीओ किया गया था। इन पर इस सनसनीखेज हत्याकांड में लापरवाही बरतने का आरोप है।

11 अक्टूबर की शाम हुई थी हत्या

गौरतलब है कि 11 अक्टूबर की शाम वैर थाना क्षेत्र के गांव भौंड़ा स्थित खनन लीज पर विवाद के दौरान हमलावरों ने पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमला कर दिया था। जयपुर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। पत्नी ने 64 नामजद सहित अन्य हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

Dholpur : दिवाली से पहले 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, दोनों परिवार गहरे सदमे में, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

ये भी पढ़ें
Rajasthan Dholpur tragic accident two youths died

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 9:30 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Atar Singh Bhadana News : मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुकेश फौजी से पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, खेला था उसने बड़ा खेल

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur : खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1800 किलो पनीर नष्ट किया, संदिग्ध मिलावटी खाद्य सामग्री की सीज, 2 गिरफ्तार

Deeg food safety department big action suspected adulterated food seized
भरतपुर

Bharatpur News: गोलबाग रोड 80 फीट होगी चौड़ी, 100 मकान-दुकान चिन्हित, व्यापारियों की बढ़ी चिंता

Bharatpur Golbagh Road
भरतपुर

Bharatpur Crime : पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग, आरोपी मौके से फरार

bharatpur former bjp district vice president niranjan soupa son on firing
भरतपुर

Atar Singh Bhadana News : ‘खौफनाक था मंजर’, पत्नी कमलेश ने लिखित में दर्ज कराए बयान, कहा- बचाने गई तो मुझे भी मारा

bharatpur atar singh bhadana news wife kamlesh filed a written statement
भरतपुर

4 घंटे तक पुलिस को कोसती रही मां! प्रेमी की पत्नी की 7 दिन पहले हुई थी मौत; डीग जुड़वा भाइयों की हत्याकांड में खुलासा

deeg twin brothers murder case
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.