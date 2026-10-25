‘मां से बड़ी कोई शक्ति नहीं, शिक्षा में सरस्वती प्रधान होनी चाहिए’, सोफिया स्कूल शताब्दी समारोह में बोले गुलाब कोठारी

Jaipur St. Angela Sophia School Centenary Celebration: इस धरती पर मां से बड़ी शक्ति कोई और नहीं है। नारी बच्चों को जन्म देने और उनका पालन-पोषण करने के साथ पुरुष और परिवार का भी निर्माण करती है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने शनिवार को घाटगेट स्थित सेंट एंजेला सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्त्री की शक्ति और शिक्षा की भूमिका पर विचार रखते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से यह संस्थान उस शक्ति की पूजा और प्रतिष्ठा करता आ रहा है। सोफिया केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक परंपरा और संकल्प है।