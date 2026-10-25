Rajasthan Sarpanch Election Results: राजस्थान में सरपंच चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित, ऐसे देखें नए सरपंचों की लिस्ट

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के तहत सरपंच और वार्ड पंच चुनाव 2026 के पहले चरण के बहुप्रतीक्षित नतीजे आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर की कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव के तहत 4 अलग-अलग चरणों (24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर और 16 नवंबर) में मतदान प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में पहले चरण का मतदान 24 अक्टूबर 2026 को राज्य के 16 प्रमुख जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान का समय समाप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय केंद्रों पर देर रात से ही मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद अब परिणाम एक-एक कर घोषित किए जा रहे हैं।