Rajasthan Sarpanch Election Results: राजस्थान में सरपंच चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित, ऐसे देखें नए सरपंचों की लिस्ट

Rajasthan Sarpanch Election 2026 - AI Pic
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के तहत सरपंच और वार्ड पंच चुनाव 2026 के पहले चरण के बहुप्रतीक्षित नतीजे आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर की कुल 14,403 ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव के तहत 4 अलग-अलग चरणों (24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर और 16 नवंबर) में मतदान प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में पहले चरण का मतदान 24 अक्टूबर 2026 को राज्य के 16 प्रमुख जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतदान का समय समाप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय केंद्रों पर देर रात से ही मतपत्रों की गिनती शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद अब परिणाम एक-एक कर घोषित किए जा रहे हैं।
25 अक्टूबर 2026 की सुबह तक प्राप्त ताजा अपडेट के अनुसार, प्रथम चरण की 3,314 पंचायतों में से 1,381 ग्राम पंचायतों के आधिकारिक परिणाम पूरी तरह घोषित किए जा चुके हैं, जबकि बाकी बची पंचायतों में मतगणना की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में चल रही है। ग्रामीण इलाकों में नए सरपंचों और वार्ड पंचों के सिर पर जीत का सेहरा सजने के बाद समर्थकों और ग्रामीणों के बीच भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखा जा रहा है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में जिन 16 जिलों में वोटिंग हुई थी, उनमें से प्रमुख जिलों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:
जयपुर: जिले की कुल 597 ग्राम पंचायतों में से प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाली 98 ग्राम पंचायतों के नतीजे पूरी तरह घोषित किए जा चुके हैं।
जोधपुर: पहले चरण की 207 पंचायतों में से 146 पंचायतों में नए सरपंचों के नाम का ऐलान हो चुका है।
बाड़मेर: सीमावर्ती जिले बाड़मेर की 419 में से 232 ग्राम पंचायतों में मतगणना पूरी कर परिणाम जारी कर दिए गए हैं।
उदयपुर: मेवाड़ अंचल की 284 पंचायतों में से 146 पंचायतों के नतीजे सामने आ चुके हैं।
बीकानेर: बीकानेर की 112 में से 89 ग्राम पंचायतों के परिणाम आ गए हैं।
झालावाड़: हाड़ौती क्षेत्र के झालावाड़ में 128 में से 82 पंचायतों के नतीजे घोषित किए गए हैं।
इसके अलावा चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, कोटा और राजसमंद जैसे अन्य जिलों में भी मतों की गिनती का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है और रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर विजेताओं की घोषणा की जा रही है।
|ग्राम पंचायत
|विजेता
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|कोटड़ी
|बनवारी लाल मेघवाल
|1014
|569
|खजूरना
|अनिता गोचर
|1038
|101
|दीगोद
|मंजू बाई रैगर
|515
|192
|कमोलर
|दिनेश गुप्ता
|1081
|383
|बालूहेड़ा
|मूर्ति बाई
|1268
|481
|तेहरोली
|आकाश मेहरा
|563
|140
|राजगढ़
|भंवरलाल
|988
|627
|अमृतकुआं
|मीना चौधरी
|934
|175
|कुंदनपुर
|गंगा सिंह
|1245
|778
|बोरीना कलां
|हेमराज
|1000
|195
|हिंगी
|मदन लाल
|538
|39
|ग्राम पंचायत
|विजेता
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|मानस गांव
|संगीता यादव
|—
|436
|सोहनपुरा
|शिवकरण
|550
|313
|ग्राम पंचायत
|विजेता
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|मुंगेना
|कमलेश मीणा
|—
|193
|ढीपरी कालिसिंध
|हंसराज
|613
|185
|बिनायका
|सावित्री बाई
|574
|122
|सुमेरपुरा
|घनश्याम बैरवा
|630
|176
|जटवाड़ा
|उर्वशी
|939
|403
|जोरावरपुरा
|चौथमल बैरवा
|414
|34
|ग्राम पंचायत
|विजेता
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|खेड़ली महादित
|सारिका मेघवाल
|427
|29
|नरपतखेड़ी
|गिरिराज बैरवा
|740
|325
|कोटसुवा
|दिलखुश कुमारी
|617
|164
|कोटड़ादीप सिंह
|दीना पारता
|1025
|217
|ग्राम पंचायत
|विजेता
|प्राप्त मत
|जीत का अंतर
|सुमेरपुरा
|घनश्याम बैरवा
|630
|176
|केथूदा
|मीना कैवट
|—
|223
|मियाना
|राधेश्याम बैरवा
|—
|430
नोट: जहाँ प्राप्त मत के सामने
— है, वहाँ इमेज में संख्या स्पष्ट नहीं दिख रही है। कुछ नामों की वर्तनी भी मूल सूची से सत्यापित की जानी चाहिए।
पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय मतदान केंद्रों और पंचायत मुख्यालयों पर ही वोटों की गिनती की जाती है। यदि आप अपने गांव या रिश्तेदार की पंचायत का आधिकारिक परिणाम और विजेता उम्मीदवारों के नाम देखना चाहते हैं, तो दो मुख्य माध्यम उपलब्ध हैं:
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की ऑफिशियल वेबसाइट: सबसे पहले अभ्यर्थियों और मतदाताओं को राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहां होमपेज पर दिए गए 'PRI Election Results' या 'Gram Panchayat Details' वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपने जिले, संबंधित पंचायत समिति और अपनी ग्राम पंचायत का चयन करते ही आपके सामने विजेता सरपंच और सभी वार्ड पंचों के नाम की सूची खुलकर आ जाएगी।
स्थानीय पंचायत स्तर पर घोषणा: चूंकि चुनाव स्थानीय स्तर पर मतपत्रों और ईवीएम के माध्यम से आयोजित होते हैं, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा मतगणना समाप्त होते ही परिणाम का आधिकारिक प्रमाण पत्र विजेता उम्मीदवार को वहीं मौके पर सौंप दिया जाता है।
राजस्थान में पहले चरण के शानदार मतदान और नतीजों के बाद अब बाकी बचे तीन चरणों की चुनावी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार:
दूसरा चरण: 30 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
तीसरा चरण: 5 नवंबर 2026 को संपन्न होगा।
चौथा और अंतिम चरण: 16 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।
सभी चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन देर शाम से मतगणना शुरू होगी और रात तक नए जनप्रतिनिधियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे ने सभी चरणों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
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