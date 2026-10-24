जयपुर में मतगणना से पहले पथराव : 12 से अधिक पुलिस हिरासत में, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी

जयपुर। जिले की पंचायतों के चुनाव की जारी प्रक्रिया के तहत चौमूं क्षेत्र की मोरीजा ग्राम पंचायत में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतपेटियां सील करने के दौरान हंगामा हो गया। एजेंट को बाहर निकालकर मतपेटी सील करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। कुछ देर तक मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल रहा। बाद में अधिकारियों की समझाइश से मामला शांत हुआ और रात 9 बजे के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू की गई।