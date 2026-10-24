Jaipur News: दूदू में सरपंच चुनाव के दौरान लाठी-भाटा जंग, पुलिस ने संभाला मोर्चा

जयपुर। जिले के दूदू क्षेत्र की मौजमाबाद ग्राम पंचायत में शनिवार को मतदान के दौरान बवाल हो गया। सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के बीच दो पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव हुआ। बीच सड़क चल रही मारपीट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालात बिगड़ते देख मौजमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। पुलिस के अनुसार, फिलहाल मौके पर शांति है और दोनों पक्षों से समझाइश की गई है।