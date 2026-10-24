भीलवाड़ा: सरपंच चुनाव से पहले फैमिली ड्रामा- ‘मां गायब है, नामांकन रद्द करो’ टंकी पर चढ़कर छोटे बेटे ने किया हंगामा, जांच में निकली अलग ही कहानी

दरअसल, सुवाणा निवासी अलोल देवी जाट गुरुवार रात अचानक घर से नदारद हो गई। शुक्रवार सुबह जब सुवाणा में सरपंच पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का दौर शुरू हुआ, तो छोटा बेटा रामप्रसाद उस वक्त सन्न रह गया जब उसे पता चला कि उसकी मां के नाम से किसी ने सरपंच पद का पर्चा दाखिल कर दिया। उसने तुरंत सदर थाने में मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसकी मां का अपहरण कर लिया है। मां के गायब होने और बिना सहमति के फर्जी नामांकन का आरोप लगाते हुए रामप्रसाद कस्बे में जलदाय विभाग की उच्च क्षमता वाली पानी की टंकी पर जा चढ़ गया। रामप्रसाद ने साफ कह दिया कि जब तक उसकी मां का फर्जी नामांकन रद्द नहीं किया जाता, वह नीचे नहीं उतरेगा।