राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग के बीच आई दुखद खबर, भाजपा प्रत्याशी हीराराम की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर

जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह खेत में काम करते समय भाजपा प्रत्याशी हीराराम बाज्या की मौत हो गई। उनके निधन से परिचितों, समर्थकों और स्थानीय लोगों में दुख का माहौल बना हुआ है। बता दें कि नावां पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड 19 से तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान थे। लेकिन, भाजपा प्रत्याशी हीराराम की मौत के बाद यहां कांग्रेस के कनुप्रिया और आरएलपी के चैनाराम के बीच मुकाबला रोचक हो गया है।