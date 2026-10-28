Rajasthan Crime: सामने बोलती है.. चिल्लाया चाचा और भतीजी पर कुल्हाड़ी से किए वार, बचाने आई दादी तो उस पर भी हमला

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में आरोपी आकाश उर्फ ओमप्रकाश (40) पुत्र सूखाराम जाट और नाबालिग मृतका अक्षिता (16) के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आरोपी आकाश ने वारदात के बाद खेत में जाकर कीटनाशक का सेवन कर लिया था। जिससे अभी वह अचेत अवस्था में है। उसके होश में आने का पुलिस इंतजार कर रहे है। उससे पूछताछ के बाद ही वारदात के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। उधर, ग्रामीणों से पूछताछ कर पुलिस ने वारदात की वजह पता लगाने का भी प्रयास किया। परन्तु ग्रामीणों ने भी इस मामले में अनभिज्ञता जताई है।