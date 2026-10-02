Rajasthan : शराब के लिए पैसे मांगने पर पति-पत्नी में विवाद, महिला 60 फीसदी झुलसी, चिंताजनक हालत में जयपुर रेफर

घटना को लेकर पीड़िता के भाई चितावा निवासी नरेन्द्र सिंह ने नावां पुलिस थाने में राजवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में शराब के लिए पैसे मांगने, मारपीट करने और महिला को आग लगाने के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप है कि राजवीरसिंह शराब का आदी है और शराब के लिए रुपए नहीं देने पर अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। पहले भी कई बार मारपीट कर चुका था। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।