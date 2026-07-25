Rajasthan Crime: पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े युवती का अपहरण, 2 घंटे के अंदर तीन आरोपी गिरफ्तार

डीडवाना-कुचामन। जिले के खुनखुना थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में शनिवार को दिनदहाड़े एक युवती के अपहरण की सनसनीखेज वारदात सामने आई। कार में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने कथित रूप से पिस्टल और लोहे के सरियों के बल पर युवती को उसके घर से जबरन उठा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे के भीतर युवती को सकुशल बरामद कर लिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं।