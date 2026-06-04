Kuchaman City Accident: ​​​​​ट्रेलर-लग्जरी जीप की भिड़ंत, युवक की मौत, युवती सहित 3 घायल, हाईवे पर 1 घंटे तक जाम

हादसे के दौरान ट्रेलर का डीजल टैंक भी फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में डीजल सड़क पर फैल गया। सड़क पर डीजल फैलने से अन्य वाहनों के फिसलने का खतरा पैदा हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया, ताकि आवागमन सामान्य हो सके। हादसे के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता साफ कराया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी।