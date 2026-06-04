Asaram: उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अस्पताल में इलाज की छूट

आदेश के अनुसार, यदि आसाराम की तबीयत अधिक बिगड़ती है या जोधपुर सेंट्रल जेल में पर्याप्त उपचार संभव नहीं होता है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराने की अनुमति दी जा सकेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मामले में समय पर निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य जटिलता उत्पन्न न हो। उल्लेखनीय है कि हाल ही में स्वास्थ्य कारणों के आधार पर राहत की मांग को लेकर भी मामला अदालत में पहुंचा था। वहीं, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जेल प्रशासन को उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।