Khemaram Kumawat: शहीद खेमाराम का पार्थिव शरीर आज तिरंगा यात्रा संग पहुंचेगा गांव, सैन्य सम्मान से होगी अंतिम विदाई

Khemaram Kumawat : असम के जोरहाट एयरबेस पर विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायु सेना के अग्निवीर खेमाराम कुमावत का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव कलाली नदी पहुंचेगा। कागजी औपचारिकताओं, पोस्टमार्टम प्रक्रिया एवं मौसम संबंधी कारणों से पार्थिव शरीर रविवार को नहीं पहुंच सका। शहीद के पार्थिव शरीर का गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहादत की खबर के बाद से कलाली नदी सहित पूरे नावां क्षेत्र में शोक की लहर है। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के लोग एवं क्षेत्रवासी शहीद के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। घर में माता-पिता, भाई-बहनों एवं अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।