Madan Rathore : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को काले झंडे दिखाने का मामला, 4 आरोपियों पर इनाम घोषित, बेनीवाल ने कही ये बात

Madan Rathore : कुचामनसिटी. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आरएलपी कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने को लेकर दर्ज मुकदमे के आरोपियों पर पुलिस ने बुधवार को इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान के अनुसार कुचामन सिटी थाने में 30 मई को दर्ज मामले में फरार चल रहे चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। इसके तहत सुरेन्द्रनगर निवासी भूराराम शेषमा पुत्र पूसाराम जाट पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। उनके साथ ही फरार चल रहे हिरानी निवासी रामनिवास कांटिया पुत्र मोहनाराम, रसाल निवासी मुकेश सारण उर्फ मोदी पुत्र पूसाराम और राणासर निवासी दिनेश कूकना पुत्र मोहनराम पर 2100-2100 रुपए का इनाम घोषित किया है।