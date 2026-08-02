Kuchaman City : जमीन विवाद में लाठी-भाटा जंग, एक ही परिवार के 11 लोग घायल, गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर

कुचामनसिटी। आसपुरा रोड स्थित झालरा कुआं क्षेत्र में रविवार सुबह लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों पक्षों ने लाठियों, सरियों और अन्य हथियारों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में महिला, बुजुर्ग और युवाओं सहित कुल 11 लोग घायल हो गए, जबकि दो घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।