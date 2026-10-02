Dungarpur Fake Currency : पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, मास्टरमाइंड का पता चला, यूपी से निकाला कनेक्शन

उल्लेखनीय है कि रामसागड़ा थाना पुलिस ने गत 30 सितंबर को माड़ा खेल मैदान के पास एक कार से 4,95,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से शहर की विजयगंज कॉलोनी निवासी भावेश खटीक और नालंदा बंगलोज निवासी नयन जोशी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि माड़ा निवासी राहुल लबाना समेत मुख्य सरगना फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड रवि मिश्रा और फरार चल रहे अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए तीन विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी बचे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।