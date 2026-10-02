Rajasthan Road Accident: शोक कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, रास्ते में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर; 2 युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। पत्नी को सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल पंकज को प्राथमिक उपचार के बाद मोडासा रेफर किया गया, जहां रात करीब 1.45 बजे इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे के बाद बुधवार को मृतका के पीहर पक्ष सागवाड़ा-मडकोला तथा आदर्श गांव बेडसा के ग्रामीण धम्बोला थाने के सामने एकत्रित हुए थे। ग्रामीण कार चालक को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझाइश के बाद आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया। परिजनों के अनुसार पंकज की शादी को महज तीन माह दस दिन हुए थे। वह परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया।