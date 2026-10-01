Vande Bharat : गांधी जयंती पर डूंगरपुर को तोहफा, सूरत उदयपुर वंदे भारत का होगा उद्घाटन, पर नहीं बैठेगी कोई सवारी

पूर्व में उदयपुर से असरवा वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा था। इस ट्रेन को अब नए नंबर और शेड्यूल के साथ चलाया जा रहा है। सूरत तक चलने वाली वंदे भारत का नंबर 26903/26904 होगा। यह सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। सूरत से ट्रेन संख्या 26903 प्रतिदिन सुबह 6.10 बजे रवाना होगी जो भरुच 6.46 बजे पहुंचेंगी। वहां पर 2 मिनट का ठहराव करेगी वहां से सुबह 7.35 बजे बडोदरा, आणंद में 8.06, मणिनगर 8.41, असरवा 9.25 और डूंगरपुर सुबह 11.42 बजे पहुंचेगी। यहां पर 2 मिनट का ठहराव करके दोपहर 1.40 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। वापसी में 26904 उदयपुर सिटी-सूरत वंदे भारत उदयपुर से शाम 3.35 बजे रवाना होगी। जो डूंगरपुर 4.50, असरवा शाम 5.25, आणंद शाम 8.50, वडोदरा शाम 9.22, भरुच शाम 10.10 और सूरत रात 11 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार को संचालित नहीं होगी।