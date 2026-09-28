मृत दादी के बैंक अकाउंट में डालता था फर्जीवाड़े की रकम, डूंगरपुर में लाखों की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

Dungarpur Cyber Crime: डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने एस्कोर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जसपुर झापका (दोवड़ा) निवासी पंकज पुत्र परतू पाटीदार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से साइबर ठगी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और 13 हजार 500 रुपए नकद बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपी के बैंक खाते में करीब 20.65 लाख रुपए के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है।