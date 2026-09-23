डूंगरपुर में एसटी ओपन वर्ग से होगा जिला प्रमुख, महिलाओं के खाते में जिला परिषद की 18 सीटें

डूंगरपुर। नगर निकाय चुनाव के बाद अब राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले में बुधवार को जिला परिषद और पंचायत समितियों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। जिला परिषद की 37 सीटों के साथ जिले की 14 पंचायत समितियों में प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों का आरक्षण भी तय किया गया। आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बनने शुरू होंगे।