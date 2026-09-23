भीलवाड़ा पंचायती राज चुनाव: महिलाओं की बल्ले-बल्ले, आरक्षण लॉटरी से बदले समीकरण; देखें पूरी सूची

Bhilwara Panchayati Raj Poll Reservation Lottery: भीलवाड़ा में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के माध्यम से जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए आरक्षण तय किया गया। जिले में कुल 16 पंचायत समितियां हैं। इनमें 3 पंचायत समितियां ओबीसी, 3 एससी और 2 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होंगी।