सिरोही पंचायत चुनाव आरक्षण लॉटरी: 8 समितियों और 27 वार्डों की सूची जारी, कहीं खुशी तो कहीं बिगड़ा दिग्गजों का गणित

सिरोही पंचायत समिति के वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी में वार्ड संख्या 10, 09, 06 और 05 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें वार्ड संख्या 05 और 06 एससी महिला के लिए आरक्षित रहेंगे। वार्ड संख्या 08 और 13 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें वार्ड संख्या 13 एसटी महिला के लिए आरक्षित रहेगा। वार्ड संख्या 12 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं, वार्ड संख्या 15, 03, 04 और 14 सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष सभी वार्ड सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित रहेंगे।