Sirohi Crime: बहन का बदला लेने के लिए हुई थी पटवारी की हत्या, ऐसे खुला राज, तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और संदिग्धों की गतिविधियों की पड़ताल की गई। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों ने वारदात की योजना में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू की। इसके बाद तीनों को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पुलिस तीनों को चार दिन के रिमांड पर लेकर अनुसंधान में जुटी है।