Mount Abu Tourist Destination: किचन गार्डन पार्किंग में अब 24 घंटे के लिए 500 रुपए शुल्क, नई दरें लागू

इससे लंबे समय तक वाहन पार्किंग में खड़े रहने के कारण अन्य पर्यटकों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी होती थी। पार्किंग स्थल पर वाहनों की उपलब्ध जगह भी प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने पार्किंग शुल्क की नई व्यवस्था लागू की है। नई दरों के जरिए लंबे समय तक वाहन खड़ा रखने वालों से निर्धारित अवधि के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जिससे पार्किंग स्थल का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अन्य पर्यटकों को भी वाहन पार्क करने में सुविधा मिलेगी।