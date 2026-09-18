18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सिरोही

Mount Abu Tourist Destination: किचन गार्डन पार्किंग में अब 24 घंटे के लिए 500 रुपए शुल्क, नई दरें लागू

माउंट आबू आने वाले पर्यटकों के लिए किचन गार्डन पार्किंग में नई दरें लागू की गई हैं। अब वाहन चालकों को 3 घंटे के लिए 50 रुपए, अतिरिक्त प्रति घंटा 25 रुपए, 12 घंटे के लिए 250 और 24 घंटे के लिए 500 रुपए पार्किंग शुल्क देना होगा।
2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Sep 18, 2026

mountabu tourist destination kitchen garden parking fee

माउंट आबू के किचन गार्डन पार्किंग में खड़े वाहन (पत्रिका फोटो)

Mount Abu Tourist Destination Parking Fee: माउंट आबू (सिरोही): सिरोही जिले में पर्यटन स्थल माउंट आबू आने वाले पर्यटकों के लिए किचन गार्डन पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर अब निर्धारित दर के अनुसार शुल्क देना होगा। नगर पालिका आयुक्त त्रिकम दान चारण ने पार्किंग शुल्क की नई दर सूची जारी की है। इसके तहत तीन घंटे तक वाहन खड़ा करने पर 50 रुपए और 24 घंटे के लिए 500 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है।

बुधवार से नई दरें लागू

पालिका आयुक्त के अनुसार, जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में किचन गार्डन में संचालित यात्री वाहन पार्किंग स्थल पर शुल्क की नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई हैं। नई दरों के अनुसार तीन घंटे तक वाहन खड़ा करने पर 50 रुपए, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए 25 रुपए, 12 घंटे तक 250 रुपए और 24 घंटे के लिए 500 रुपए शुल्क लिया जाएगा।

वाहन चालकों को रसीद देना अनिवार्य

पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुल्क वसूली के बाद वाहन चालक को रसीद देना अनिवार्य होगा। पार्किंग व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर सूची की प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी, नगरपालिका राजस्व निरीक्षक, लेखा शाखा, स्टोर शाखा और संबंधित पार्किंग कर्मचारी को भी भेजी गई है।

इसलिए लागू की गई नई व्यवस्था

पालिका प्रशासन के अनुसार, पूर्व में किचन गार्डन पार्किंग में 50 रुपए पार्किंग शुल्क निर्धारित था। कई लोग 50 रुपए जमा करवाकर अपने वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े कर देते थे और माउंट आबू के होटलों में ठहर जाते थे। इसके बाद दो-तीन दिन तक वाहन पार्किंग में खड़ा रहता था और पर्यटक किराए का दोपहिया वाहन लेकर दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते थे।

निर्धारित अवधि के अनुसार लगेगा शुल्क

इससे लंबे समय तक वाहन पार्किंग में खड़े रहने के कारण अन्य पर्यटकों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी होती थी। पार्किंग स्थल पर वाहनों की उपलब्ध जगह भी प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने पार्किंग शुल्क की नई व्यवस्था लागू की है। नई दरों के जरिए लंबे समय तक वाहन खड़ा रखने वालों से निर्धारित अवधि के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जिससे पार्किंग स्थल का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अन्य पर्यटकों को भी वाहन पार्क करने में सुविधा मिलेगी।

‘मौसी की 4 दुकानें थीं, दिवाली के लिए नया माल मंगाया था, सब जल गया’, जयपुर अग्निकांड बताते हुए छलके व्यापारी के आंसू

ये भी पढ़ें
jaipur fire incident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 10:15 am

Published on:

18 Sept 2026 10:15 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Mount Abu Tourist Destination: किचन गार्डन पार्किंग में अब 24 घंटे के लिए 500 रुपए शुल्क, नई दरें लागू

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिरोही सभापति चुनाव: कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला, बहुमत के बाद भी क्यों फंसा पेंच?

sirohi chairman polls
सिरोही

सिरोही में निर्दलीय बने ‘किंगमेकर’: BJP-कांग्रेस की उड़ी नींद, जानिए कहां किसका बनेगा बोर्ड

sirohi nikay chunav result
सिरोही

सिरोही में निर्दलीय प्रत्याशियों को मिला ‘सेब’ चुनाव चिन्ह, तो बाजार में भी चढ़ा भाव; जानें नया रेट

apple symbol prices also rise
सिरोही

सिरोही में सेलवाड़ा बांध के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव, सड़क किनारे मिली बाइक

sirohi youth body found in bushes
सिरोही

सिरोही: आबूरोड के होटल में मिली बांग्लादेशी महिला, सवा 2 महीने में 12वीं बार पुलिस के हत्थे चढ़ी संदिग्ध महिलाएं

bangladeshi woman found at abu road hotel
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.