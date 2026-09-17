सिरोही सभापति चुनाव: कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला, बहुमत के बाद भी क्यों फंसा पेंच?

कांग्रेस प्रत्याशी: रितु जैन

उम्र: 48

शिक्षा: एमए

व्यवसाय: पति के व्यापार में भागीदारी

किस वार्ड से चुने गए: 25 नम्बर वार्ड से

राजनीति में शुरुआत: पहली बार पार्षद बनीं

पार्टी में जिम्मेदारी: कोई नहीं, प्रत्याशी के पति पुनीत जैन सिरोही कांग्रेस मंडल अध्यक्ष

चुनावी अनुभव: कोई नहीं, प्रत्याशी के पति पुनीत जैन सिरोही कांग्रेस मंडल अध्यक्ष और उनके पिता भी कांग्रेस में पदाधिकारी रहे।

संपत्ति: 29438886

घोषित आपराधिक मामले: कोई नहीं

प्राथमिकताएं: शहर की स्वच्छता, सौंदर्य, सड़क, पेयजल सहित शहर का विकास पहली प्राथमिकता रहेगी। बोर्ड बनते ही सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था और खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करेंगे। आमजन की समस्याओं का तत्परता से निराकरण का प्रयास करेंगे।