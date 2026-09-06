सिरोही में सेलवाड़ा बांध के पास झाड़ियों में मिला युवक का शव, सड़क किनारे मिली बाइक

नागाणी/रेवदर (सिरोही): अनादरा थाना क्षेत्र में सेलवाड़ा बांध के पास रविवार सुबह झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने सड़क किनारे लावारिस हालत में एक बाइक खड़ी देखी। इसके बाद आसपास तलाश करने पर सड़क से करीब 15 फीट दूर झाड़ियों में एक युवक औंधे मुंह पड़ा मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना तत्काल पूर्व सरपंच गणपत सिंह को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अनादरा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया।