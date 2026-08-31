Sirohi Accident: बाइक सवार 5 लोगों को कार ने मारी टक्कर, 2 भाइयों और मासूम की मौत, मां-बेटे की हालत गंभीर

आबूरोड के रीको थाना क्षेत्र में चंद्रावती के पास सर्विस रोड पर दो बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। उसे आबूरोड के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। रीको पुलिस के अनुसार गुजरात के अमीरगढ़ क्षेत्र निवासी भगाभाई ने रिपोर्ट दी कि वह अपने भाई देवा और प्रवीण के साथ राखी बंधवाने क्यारिया गांव आ रहे थे। देवा अलग बाइक पर था। चंद्रावती गांव के पास सर्विस रोड पर दूसरी बाइक ने देवा की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में देवा गंभीर घायल हो गया।

अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।