पहचान में गलती से दूसरे को लगी गोली, पिस्टल-कारतूस देकर दिया था टारगेट; माउंट आबू गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Mount Abu Firing Mastermind Arrested: माउंट आबू (सिरोही): पर्यटन स्थल माउंट आबू की नक्की झील स्थित गांधी वाटिका में 19 अगस्त को हुई फायरिंग की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य सूत्रधार और 10 हजार रुपए के इनामी आरोपी राहुल (30) निवासी माउंट आबू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से पकड़ा। आरोपी ने फायरिंग के लिए तक्ष को देशी पिस्टल और कारतूस उपलब्ध कराकर एक व्यक्ति को निशाना बनाने का टारगेट दिया था।