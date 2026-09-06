झालावाड़ निकाय चुनाव में आमने-सामने चचेरे भाई, एक BJP तो दूसरा कांग्रेस से; दोनों के बीच जबरदस्त सियासी टक्कर

Jhalawar Local Body Election: झालावाड़ नगर निकाय चुनाव में वार्ड-26 का मुकाबला इस बार सिर्फ राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि यहां रिश्तों की भी परीक्षा होने जा रही है। वार्ड में दो चचेरे भाई आमने-सामने हैं। एक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो दूसरे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। दोनों लंबे समय से जवाहर कॉलोनी में रहते हैं और अब एक-दूसरे के खिलाफ वोट मांगते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वार्ड-26 का चुनाव पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।