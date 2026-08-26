झालावाड़: खेत की बाड़ में छोड़ा करंट, 10 गाय और 3 बछड़े की मौत; भड़के ग्रामीण

पिड़ावा (झालावाड़): झालावाड़ जिले में पिड़ावा एरिया के तहत आने वाले खेजड़िया गांव में खेत की मेड़ पर लगाए गए विद्युत तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से 13 गोवंश की मौत हो गई। मंगलवार रात हुई घटना का बुधवार सुबह ग्रामीणों को पता चला तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने करीब तीन घंटे प्रदर्शन किया।