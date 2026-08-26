26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

झालावाड़

झालावाड़: खेत की बाड़ में छोड़ा करंट, 10 गाय और 3 बछड़े की मौत; भड़के ग्रामीण

झालावाड़ के खेजड़िया गांव में खेत की मेड़ पर लगाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से 13 गोवंश (10 गायें व 3 बछड़े) की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार रात हुई इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों और गौरक्षकों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया।
2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Arvind Rao

Aug 26, 2026

jhalawar electric fence kills 13 cattle

घटना स्थल पर मौजूद लोग (पत्रिका फोटो)

पिड़ावा (झालावाड़): झालावाड़ जिले में पिड़ावा एरिया के तहत आने वाले खेजड़िया गांव में खेत की मेड़ पर लगाए गए विद्युत तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से 13 गोवंश की मौत हो गई। मंगलवार रात हुई घटना का बुधवार सुबह ग्रामीणों को पता चला तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना से गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने करीब तीन घंटे प्रदर्शन किया।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात खेजड़िया निवासी प्रभुलाल बागरी ने खेत की मेड़ पर विद्युत तार फैला रखे थे। इन तारों में करंट प्रवाहित होने के कारण खेत में 13 गोवंश उसकी चपेट में आ गए। इनमें 10 गाय और तीन बछड़े शामिल हैं, सभी की मौके पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।
बता दें कि बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। सूचना पर सीआई रामपाल यादव मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

पशु चिकित्सक ने किया पोस्टमॉर्टम

पुलिस ने सभी मृत गोवंश का पशु चिकित्सक से पोस्टमॉर्टम करवाया। पोस्टमॉर्टम में करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद जेसीबी की मदद से सभी शवों को दफना दिया गया। पुलिस ने आरोपी प्रभुलाल बागरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाने के बाद एसडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और गोरक्षकों ने पहले थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद ग्रामीण गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां करीब तीन घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा।

4 सितंबर को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन

गोरक्षक एवं बजरंग दल प्रखंड संयोजक बहादुर सिंह सिसोदिया ने बताया कि ग्रामीणों ने खेजड़िया की सरकारी गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग रखी। इस पर उपखंड अधिकारी ने 4 सितंबर को गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम खेजड़िया की सरकारी गोचर भूमि पर प्रभुलाल पुत्र नाथूलाल, निवासी खेजड़िया ने लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा है। गोचर भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आरोपी का बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से काटा जाए।

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अब कैसी है तबीयत? SMS अस्पताल के डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट

ये भी पढ़ें
kirodilal meena health update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 06:15 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / झालावाड़: खेत की बाड़ में छोड़ा करंट, 10 गाय और 3 बछड़े की मौत; भड़के ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अधिशाषी अधिकारी का गिरेबान पकड़कर गाड़ी से उतारा, जड़े थप्पड़, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Aklera News
झालावाड़

Rajasthan : राजस्थान के मशहूर कवि दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, अंतिम संस्कार हुआ, अशोक गहलोत ने जताया दुख

rajasthan famous poet durgadan singh gaur death ashok gehlot sad
झालावाड़

पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करने पहुंची साली, गुस्साए जीजा ने कुल्हाड़ी से किया हमला, जयपुर ले जाते समय मौत

Jhalawar Murder Case
झालावाड़

झालावाड़ सड़क हादसा: कोटा के 4 युवकों की दर्दनाक मौत, ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई बस

bheemsagar road accident one dead
झालावाड़

झालावाड़ के 8 निकायों में अध्यक्ष पद की तस्वीर साफ, आरक्षण की लॉटरी से बदला सियासी गणित, संभावित दावेदारों ने बढ़ाई सक्रियता

jhalawar nikaay chunaav
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.