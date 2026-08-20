Rajasthan: अधिशाषी अधिकारी का गिरेबान पकड़कर गाड़ी से उतारा, जड़े थप्पड़, पिता-पुत्र गिरफ्तार

ईओ ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह नगर पालिका की टीम के साथ आचार संहिता के उल्लंघन में लगे बैनर-पोस्टर हटाने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान आनंद धोलपुरिया और उसका बेटा देवेंद्र मौके पर पहुंचे। दोनों ने नगर पालिका के बिलों पर मौके पर ही हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया। ईओ ने बिलों की जांच कार्यालय में किए जाने की बात कहते हुए मौके पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया।