Rajasthan : राजस्थान के मशहूर कवि दुर्गादान सिंह गौड़ का निधन, अंतिम संस्कार हुआ, अशोक गहलोत ने जताया दुख

Rajasthan : राजस्थानी भाषा के मशहूर गीतकार व कवि गीतकार दुर्गादान सिंह गौड़ का रविवार शाम निधन हो गया था। उनके निधन की सूचना के बाद साहित्य जगत में शोक की लहर छा गई। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत सहित कई जाने माने लोग ने दुख प्रकट किया। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार दुर्गादान सिंह गौड़ (80 वर्ष) के निधन का समाचार बेहद दुखद है। उनके निधन से प्रदेश के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक जगत को गहरा आघात पहुंचा है। हाड़ौती के कालिदास के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले दुर्गादान सिंह गौड़ ने अपनी रचनाओं से राजस्थानी साहित्य को समृद्ध किया। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार एवं उनके प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करता हूं। ॐ शांति। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 'हाड़ौती की वीणा' और 'लोकभाषा के कालिदास' बताया है।