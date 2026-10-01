Jhalawar: जिसे बनना था मां की आंखों की रोशनी और पिता की आवाज, वही चला गया; कुएं में मिला इकलौते बेटे का शव

बेटे की मौत की खबर मिलते ही माता-पिता बिलख उठे। मां की आंखें भले ही दुनिया को देख नहीं सकतीं, लेकिन बेटे को खोने का दर्द उनकी सिसकियों में साफ महसूस किया जा सकता था। पिता बोल नहीं सकते, इसलिए उनके पास अपना दुख शब्दों में कहने का रास्ता भी नहीं था। जिस घर में कुछ घंटे पहले तक लोकेश की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। मां की दुनिया की रोशनी और पिता की खामोशी की आवाज बन चुका उनका इकलौता बेटा अब सिर्फ यादों में रह गया है।