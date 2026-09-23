झालावाड़ : लॉटरी से बदले गांवों के सियासी समीकरण, कहीं नए दावेदार तो कहीं पुराने चेहरों की उम्मीदें टूटीं

झालावाड़। नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब जिले में गांवों की सरकार के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बुधवार को मिनी सचिवालय में आयोजित आरक्षण लॉटरी के साथ ही पंचायत समिति प्रधान और सदस्य पदों की आरक्षण स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई। आरक्षण के बदलते समीकरणों ने कई संभावित दावेदारों की उम्मीदों को झटका दिया है, वहीं नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है।