Human Story : पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिली नई जिंदगी, लावारिस बालक अब कहलाएगा ‘नरेन्द्र’, दत्तक माता-पिता खुश

Jhalawar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार को झालावाड़ में एक नन्हे बालक को नई जिंदगी, नया परिवार और नई पहचान मिली। तीन माह पहले मनोहरथाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास लावारिस हालत में मिला यह बालक गुरुवार को दत्तक माता-पिता की गोद में पहुंच गया। जिला कलक्टर एवं बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष अजय सिंह राठौड़ ने निर्धारित विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बालक को दत्तक माता-पिता को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने बालक का नाम नरेन्द्र रखा।